En tant qu’ingénieur de recherche en physique, je sais mettre en œuvre mes connaissances et compétences. Autonome dans un module de recherche, je suis également reconnue pour ma rigueur et ma ténacité. Évoluer au sein d’une équipe de chercheurs pluridisciplinaires me permet de bénéficier d’un environnement intellectuellement stimulant.





Mes compétences :

Nanomatériaux