Junming LI

Après l'obtention Licence Physique et une première année de Master Physique, j'ai choisi de faire un Master Professionnel en Nanotechnologie (Études, Caractérisations des matériaux, Effet de Taille, les Contraintes physique à l'échelle Nano. quelques méthodes de synthèse). [à UCBL Lyon1]



Je recherche un poste de assistant/technicien/ingénieur au sein d'une équipe de R&D (étude, caractérisation, essai), pour le domaine d'application je n'ai pas de restriction mais je suis très intéressé par l'Amélioration des Matériaux déjà Existants ou de Nouveaux, au niveau de la Santé Publique (sanitaire, nosocomiale, risque) et en Cancérologie (traitement, ciblage, détection).



Je suis quelqu'un qui est à l'écoute de mes interlocuteurs et je tente de leur comprendre pour apporter leur besoin plus adapté. J'aime guider, conseiller le mieux possible avec mes connaissances et expériences acquises et développées. Et j'aime fouiller et informer,ce sont des manières essentielles pour affiner le travail et trouver des indices.



Mon stage dans le laboratoire m'a appris l'autonomie, la rigueur et la patience dans la réalisation des travaux pour mieux atteindre les objectifs.



En travaillant dans le Libre Service et en participant bénévolement durant trois années consécutives à un événement (annuel) sportif, j'ai acquéri le sens de l'organisation (gestion de stock, comparer les prix, gérer des tâches) et aussi de la relationnelle (écout, communication, conseil).



Pour moi, Viadeo est un moyen de recherche et à entrer en contact avec des personnes pour me permettre de questionner et d'avoir conseils sur leur métier et sur le marché d'emploi actuel.



Mes compétences :

Batterie

Biotechnologie

Cancérologie

Electronique

Optique

Physique

Recherche

Santé

Sport

Veille