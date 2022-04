Bac Littéraire anglais-espagnol et allemand.



1 an au-pair en Irlande.



Principale carrière dans l'hôtellerie suite à une formation de réceptionniste, depuis 1994.



Différentes expériences professionnelles suite à la naissance de mon fils:

Dans la restauration et l'animation dans les écoles.



Actuellement secrétaire en téléphonie à Lyon.



Mes compétences :

Accueil

Anglais

Avenante

Le relationnel

Motivée

polyvalente

Réactive

Sociable

travaille en equipe