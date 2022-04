Anne-Lise DEMIAUTTE

Diplômée d’un M2 Responsable de Formation et Insertion professionnelle (Sciences de l’Education), je suis depuis 3 ans Formatrice en insertion socioprofessionnelle et coordinatrice de formation pour des publics en difficulté (détenus et migrants), je souhaite aujourd’hui évoluer professionnellement.



Mes compétences :

Capacités de transmission des connaissances.

Assurance à l’oral.

Capacités d’écoute et de communication.

Capacités d’adaptation à différents publics.

Evaluation des compétences.

Création de supports pédagogiques.

Mise en place d’un programme et d’une méthode de f

Gestion d’un groupe.

Prise en compte des parcours, des capacités et des

Accompagnement vers un projet professionnel en coh

Recherche de partenaires.

Connaissances sur les univers professionnels.

Création de liens avec les différentes structures