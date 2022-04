Anne Lise DUPUY

Fournisseur de chape fluide TEXOL KNAUF, la socièté CHRONO CHAPE vous propose un produit novateur fabriqué sur site et en continu par des camions entièrements autmomatisés. Vous assurez ainsi la réalisationde vos chantiers aussi bien pour des maisons individuelles que pour des batiments collectifs.

N'hesitez pas à nous contacter pour devenir applicateur ou pour la réalisation de chantiers.

www.chrono-chape.fr





NOUVEAU: nous venons de faire l'acquisition de bétonnières volumétriques. N'hesiter pas à nos contacter pour la réalisation de vos chantiers et pour faire l'acuqisition d'une centrale mobile à béton.





URGENT: NOUS RECHERCHONS DANS LE CADRE DE NOTRE DEVELOPPEMENT UN TECHNICIEN LABORATOIRE BETON (SUIVI DES ESSAIS, FORMULATIONS, RELATION AVEC LA CLIENTELE....). N'HESITEZ PAS A ME CONTACTER POUR PLUS D'INFORMATIONS.



