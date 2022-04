Antoine DUPUY

Je suis Consultant en management de la sécurité des systèmes d'information.

Depuis 2006.



Je suis spécialisé dans les problématiques fonctionnelles de la sécurité.

Je suis Titulaire d'un MASTER 2 en management de la Qualité et de la sécurité des systèmes d'information.



Je suis passionné d'informatique et des nouvelles technologies.

J'ai d'abord suivi une formation d'analyste programmeur pour ensuite me rediriger vers la sécurité des SI.

Je suis empathique et je communique facilement.



DOMAINES DE COMPETENCES :



- management de la sécurité fonctionnelle ;

- assistance au RSSI ;

- analyse de risques ;

- politique, gouvernance et Organisation ;

- continuité et reprise d’activité ;

- tableaux de bord S.S.I.



EXTRAIT DES PRINCIPALES RÉALISATIONS



Politique et Organisation



- Conception de systèmes de management de la sécurité de l’information (ISO 27001) : présentation et déploiement

- Mise en place d’une politique de mesure et de contrôle des performances d’un SMSI.

- Participation à l’élaboration de politiques de sécurité des systèmes d’information (politique générale, thématiques,…).

- Etude et présentation des modèles usuels de gouvernance SI et SSI

(SECTEURS D'ACTIVITE : SERVICES, INDUSTRIES)





Continuité d’activité



- Elaboration de plans de continuité d’activité (scenario de crue centennale) : consolidation des expressions de besoins métiers, rédaction des procédures opérationnelles de continuité, intégration des plans dans un outil de gestion du PCA.

(SECTEURS D'ACTIVITES : BANQUES)





Analyse de risques



- Assistance à la réalisation de cartographies des risques SSI (évènements craints, impacts bruts unitaires, causes techniques, fréquences, risques bruts, niveaux de maîtrise des risque, risques nets).

- Conception d’outils personnalisés de cartographie des risques et de consolidation des résultats.

(SECTEURS D'ACTIVITE : INDUSTRIES)





Tableaux de bord SSI



- Conception de tableaux de bord SSI (stratégie, pilotage, opérationnel) : identification des axes de reporting, détermination des indicateurs, consolidation, présentation

(SECTEURS D'ACTIVITE : INDUSTRIES)





CONNAISSANCES ANNEXE :



- Langues : Français, Anglais et Italien

- Les méthodes d'analyse de risques : MEHARI, MARION, Ebios, AMDEC, MOSAR.

- Les techniques d'administration système sur Linux, BSD, Windows et Solaris

- Les techniques d'administration réseau : firewalling, routage, NIDS/IDS/IPS, VPN.

- Quelques compétences en audit de dispositifs "techniques".

- Les représentations conceptuelles de l'information : Merise et UML

- Les langages de programmations : PHP, ADA, C, Cobol, VB (sous excel) et Java

- Le droit de l'information



Mes compétences :

Analyse de risque 27005

Management des risques

Continuité de service

Audit informatique

Assistance RSSI

Audit technique

Programmation

Pilotage de projet

Management de la qualité

Sensibilisation Sécurité des SI

Audit RGS

Diagnostic SSI

Sécurité physique

Management du risque

Conformité

SI

Conseil

Ebios

Informatique

Analyse de risque

Audit

Ingénieur