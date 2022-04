Anne-Lise DURAND

Diplômée d'un master en RECHERCHE ET INGENIERIE BIOLOGIE SANTE et d'un MSC MBA en INGENIERIE COMMERCIALE ET MANAGEMENT DE PROJETS,

j'ai travaillé pour Malakoff Médéric en tant que CONSEILLIERE CLIENTELE (B to B) et en tant qu'ASSISTANTE MARKETING pour l'Etablissement Français du Sang ou je gérais toutes les données entrantes et pilotais les actions de street marketing.



Passionnée par les secteurs de la Santé, de l'Innovation et par la relation client.

Je suis à la recherche d'un poste de CHARGEE D'AFFAIRES sur la région de Bordeaux.



Au plaisir de vous rencontrer : annelise.durand.petit@gmail.com / 06 70 42 70 05