Anne-Lise FAYE

Bonjour,



Mon parcours professionnel est marqué par des postes dans deux grands groupes VALEO (contexte grande série automobile) et SIEMENS (business à l'affaire).

J'ai acquis ainsi des compétences métiers dans 3 domaines: en QUALITE, ACHAT et PROJET.



Aujourd'hui, je travaille à la construction d'un service ACHAT d'une PME de 90 personnes (petite et moyenne série).

Mes valeurs sont :

- La Relation fournisseur sur le long terme

- La recherche de la performance et l'amélioration continue sur le QCD

- Le travail collaboratif ,en particulier en sein de l'équipe achat



Mon objectif est d'être un élément moteur dans l'optimisation des coûts et l'amélioration continue d'un service ACHAT.

En parallèle ,J'interviens au MASTER 2 ACHAT de IAE à LYON des modules qualité achat et études de cas MAKE or BUY.



Mes compétences :

Amélioration continu

Contrat cadre

Négociation

Négociation contrat

Optimisation

Processus achat

Strategie achat

Travail en équipe

Industrie

Achats

Achats projet

Management

Gestion de projet

Qualité