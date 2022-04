Anne-Lise FERCAK

Actuellement au sein d’une équipe informatique, j'occupe à la fois la fonction de technicien support et d'administrateur système et réseau.



Ma formation professionnelle et mes expériences m'ont permis d'acquérir des connaissances aussi bien théoriques que pratiques dans le domaine des infrastructures systèmes et réseaux. Travaillant pour une société de marketing international dont les agences sont réparties sur plusieurs sites, j'ai pu acquérir une expérience très enrichissante en évoluant avec des utilisateurs très différents et provenant d'horizons très diversifiés.



Patience et compréhension sont les qualités premières que j'ai pu développer dans un contexte où les complexités linguistiques et les contraintes horaires requièrent compréhension et réactivité. Grâce à ce contexte, j'ai pu enrichir mes connaissances techniques dans les domaines de la maintenance systèmes et réseaux.



Je suis également rigoureuse, dynamique et possède une bonne aisance relationnelle.





Mes compétences :

Microsoft Office

Symantec Backup Exec

Microsoft Windows 7

TCP/IP

Partition Magic

PC Anywhere

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT Server

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Outlook

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Exchange 2007

Microsoft DOS

Linux

JDEdwards Suite

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Android

Active Directory

ADSL