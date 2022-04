Chargée de communication pour les Fromages sous signe de qualité des 2 Savoie

AOP Abondance, AOP Beaufort, AOP Chevrotin, IGP Emmental de Savoie, AOP Reblochon, AOP Tome des Bauges et IGP Tomme de Savoie.

Valorisation des métiers et des territoires savoyards auprès des professionnels et du grand public.





Mes compétences :

Gestion de projet

Accompagnement

Relationnel

Marketing opérationnel

Relations Presse

Relations Publiques

Organisation d'évènements

Communication institutionnelle

Communication