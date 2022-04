Sylvain LERCH

Docteur-ingénieur en agriculture et en agroalimentaire, j'occupe depuis septembre 2012 un poste d'enseignant chercheur au sein de l'université de Lorraine (attaché temporaire d'enseignement et de recherche, puis maitre de conférences depuis septembre 2013). Mes activités de recherche visent à mieux comprendre et à influencer les flux de polluants organiques persistants (POPs) via la modulation du métabolisme et des flux de lipides chez l'animal d'élevage. Je dévellope ces travaux au sein de l'unité de recherche animal et fonctionalités des produits animaux (UR AFPA, http://www.urafpa.fr/main.php ). Mes activités d'enseignement s'insérent dans le cadre de la formation des élèves ingénieurs de l'ENSAIA et sont principalement axés sur la durabilité des systèmes de production agricole, les différentes dimensions de la qualité (sanitaire, sensorielle, nutritionnelle, d'origine...) des produits animaux et les projets pédagogique à caractére professionalisant.



Précedement, ma formation et mon parcours professionnel se sont inscrits dans le domaine de la recherche en production et en transformation laitière pendant plus de 5 ans.

Durant ma formation doctorale à l’INRA, j’ai acquis des connaissances approfondies sur le métabolisme lipidique de la vache laitière et de fortes compétences en chimie analytique des lipides (GC-FID, GC-MS, HPLC) afin de déterminer la composition détaillée en acides gras du lait. Au cours de mes précédentes expériences professionnelles j’ai acquis des compétences en microbiologie, rhéologie et en analyses sensorielles, ainsi qu’une bonne connaissance du contexte des productions animales.



Désormais, mon ambition est d'étendre mes compétences en enseignement et en gestion de projet. Je souhaite poursuivre mes travaux de recherche à la frontière des sciences animales (physiologie, nutrition et métabolisme lipidique) et de l'étude de la toxico-cinétique des POP (mécanismes de distribution, métabolisme et excrétion), tout en poursuivant le développements des outils méthodologiques nécessaires à la mise en œuvre de mon projet scientifique (indicateurs sanguins et tissulaires du métabolisme lipidique, estimation in vivo de l'état d'engraissement, chimie analytique des POPs lipophiles).





Mes compétences :

Chimie analytique des lipides

Rhéologie

Protéolyse des fromages

Microbiologie fromagére

Analyse sensorielle

Statistiques

Gestion de projet

Enseignement

Informatique

Biologie moléculaire

Gestion des ressources humaines

Sciences animales

Chimie analytique des polluants organiques