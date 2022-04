Clément TALANSIER

Je suis diplômé de l’ISARA-Lyon (Institut Supérieur d’Agriculture Rhône-Alpes) avec des spécialisations en agroalimentaire, en achats et en marchés internationaux. Je souhaite mettre mes compétences d’ingénieur pluridisciplinaire au service d’entreprises qui recherchent le meilleur collaborateur pour renforcer leurs équipes, et atteindre leurs objectifs. Lors de mon parcours, j’ai pu acquérir de solides connaissances en agroalimentaire, en achat, en méthodes et techniques de négociation, sur les problématiques de logistique, d’achat et de qualité dans des entreprises (spécialisées en agroalimentaire, agronomie, agriculture, chimie ou pharmacie) innovantes, chacune leaders sur leurs marchés. Lors de ma formation, et grâce à mon entrée dans la vie active, j’ai pu apprendre le travail en équipe, indispensable pour prétendre à des postes d’encadrement. Mes différents postes au sein de services dédiés aux achats m’ont aussi appris l’autonomie dans le travail, et m’ont permis d’assumer des responsabilités et des fonctions managériales. J’ai pu mettre à profit mes capacités relationnelles lors de négociations quotidiennes, par la gestion d’appels d’offres et la création de documents d’échanges divers avec les fournisseurs.



Mes compétences :

agriculture

technicien

acheteur

agronomie

agroalimentaire

achats

supply chain

logistique

negociateur