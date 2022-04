Christophe BOUT

Depuis 1983, Craie Design a développé un savoir-faire original et novateur dans la conception de mobilier professionnel ergonomique et modulaire. L'innovation et la qualité sont au coeur de nos concepts de postes de travail. Nous vous proposons ainsi des solutions d'aménagement à la pointe de la technologie avec une seule finalité : améliorer les conditions de travail des collaborateurs et leur épanouissement personnel.



L'expertise de notre bureau d'études permet de répondre à vos besoins spécifiques : notre créativité est au service des challenges techniques de vos projets. Une équipe de collaborateurs expérimentés et rigoureux pilote chaque affaire, de la conception à l'installation, en passant par la fabrication, le contrôle qualité et la logistique, avec un maître mot : respect des délais et de nos engagements.





Nos atouts

- Un savoir-faire lié à une riche expérience de près de 30 ans auprès de grands comptes,

- 3 axes essentiels : l'ergonomie, l'innovation et le design,

- un apport de confort, santé et sécurité au quotidien grâce à l'ergonomie,

- une grande adaptabilité pour répondre à vos besoins spécifiques,

- des brevets exclusifs pour offrir le meilleur de la technologie,

- une fabrication française de qualité, aux finitions optimales.



Mes compétences :

Banque

Cosmétique

Design

Design mobilier

Environnement

Ergonomie

Etrali

FAISABILITE

Innovation

installation

Merchandising

Mobilier design

PLV

3D