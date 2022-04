Christophe BOUTET

J'exerce une activité de conseil et d'AMOA autour des problématiques d'e-administration, fédération des identités et Open Data.

J'ai une excellente connaissance des standards du web. Je mène une veille active sur tout ce qui concerne l'administration électronique et ai une forte expertise en la matière.



Mes compétences :

Administration

Administration électronique

Authentification forte

Electronique

GNU

GNU Linux

Linux

Logiciels libres

Open Data

Open Source

Single Sign On

SSO