Christophe BOUTET

Bonjour,



Actuellement en recherche active, mon vécu professionnel est essentiellement orienté commerce et animation d'équipe commerciale, soit en centre de profit ou au sein d'équipe en multi-site (en hiérarchie directe ou transversale).

Quant à parcours dans l'industrie, il m'a rompu à l'animation d'un secteur géographique : dynamisation des points de vente, missions de prospection, de promotion et prescription.



Mon secteur d'activité concerne majoritairement le domaine de la distribution spécialisée en matériaux de construction et celui des Travaux Publics. Cependant, je me sens tout à fait capable de capitaliser sur mon expérience afin d'élargir vers d'autres secteurs.



Quant à mon profil humain, je suis d'un naturel très actif, j'ai parfois tendance à foncer, à agir avec rapidité mais avec réflexion et mesure. Je suis stimulé par les obstacles et persévérant.

Ces caractéristiques générales se retrouvent naturellement dans mon contexte professionnel. Ainsi, je fais montre d'exigence personnelle, ce qui se traduit par une capacité à travailler dur, avec enthousiasme et conviction; mais toujours dans le respect des équipes et en accord avec la stratégie définie.

Enfin, dans mes comportements de négociateur, j'utilise énormément ma force de persuasion et mon tempérament de lutteur pour emporter la décision.



N'hésitez pas à me contacter, je donnerai systématiquement suite...bonne journée.



Mes compétences :

grands comptes

négociation

BTP

commerce

travaux publics

négoce

industrie

diplomatie

Team Management

Business Objects

Lotus Notes/Domino

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word