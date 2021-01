Gilles CAMPANA

Madame, Monsieur,



Je vous contacte à travers Viadéo pour un poste d'attaché commercial, technico commercial ou autre. Je suis basé en Bretagne 22590.

Vous propose mes compétences, organisés, structurés pour battre les lents et suis extrêmement intéressé par un poste dans votre entreprise.

J'ai une formation continue dans le développement d'implantations de commerce, vente de matériel technique, prestation, esprit d'entrepreneur, optimisation et analyses des besoins des clients,management du personnel.

Libre de tout engagement, je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer et vous donner de vive voix de plus amples détails.



Mes compétences :

Technique

Business development

Relations commerciales

Management

Audit

budgets

Massage

Dynamic Data Exchange

Bug Tracking System

Imports