Gillles DR.CAMPANA (PREMEL )

Musicien percussionniste / Professeur de Percussion-Conga-Batterie à Bordeaux-Talence



Gilles Prémel

Cours à Talence avec l'association l'arbre à palabres .

Lundi mardi de 14 -@-19hrs









Musicien percussionniste spécialisé dans la musique afro-caribéenne, afro-brésilienne et afro-cubaine et leurs sources africaines.

PROFESSEUR DE PERCUSSION:



Instruments pratiqués : conga, bongo, timbales, bata, berimbau, timba, repinique, pandeiro, tamborim, reco-reco, chékéré, agogo, gan,cajon péruvien,cajon cubain, quijada, surdo, batterie.





C U R R I C U L U M V I T A E



Franco-américain, né le 01 septembre 1961 à Versailles.



Qualifications : Musicien percussionniste spécialisé dans la musique afro-caribéenne, afro-brésilienne et afro-cubaine et leurs sources africaines.



Chercheur : travail en cours sur les cultures Yoruba, Fon, Congo...., leurs transpositions en amérique latine et leurs métissages avec la musique occidentale du siècle dernier.





Expériences et formations



1975 : Conservatoire du 4eme arrondissement de Paris avec Francoise Gagneux, spécialisation batterie et percussion comtemporaine.



1976 : Ecole du cirque Gruss département mime.



1978 : Diplôme du b.a.f.a, stage de formation avec le F.C.V.F. et le C.P.C.V. sur les Arts visuel. (resp. de stage R.robert.)



1979 : Percussions Congolaises avec Lucky ZEBILA au Centre Américain à Paris (croisement des cultures d'Afrique).



1980 : Percussions Traditionnelles Haïtiennes et Cubaines avec John AMIRA au Naropa Center à Boulder Colorado USA.



1982 - 84 : Percussions Afro-caribéennes avec Allan SILVA et son C.C.O ( Celestrial Comunications Orchestra ) enseignera par la suite dans son institut I.A.C.P à Paris.



1984 : Percussions Traditionnelles Brésiliennes avec Bira ALMEIDA "Mestre accordéon" de renommé mondiale et instigateur de la Capoeira aux U.S.A. ainsi que directeur musical et compositeur du célèbre groupe corpo santo à Sanfransico.



1985 : Stage de Percussions Cubaines avec Jerry GONZALES ( Assistant pour les stages à Paris au centre de danse rue de Clichy )



1988-89 : Percussions Afro-cubaines avec LOS MUñEQUITOS de MATANZAS à Matanzas, Cuba. Diplôme du 3ème cycle du CONJUNTO FOLKLORICO NACIONAL de Cuba, la Havane.



1989-90 : Percussions Cubaines avec Roger FIXI, apprentissage des tambours batas et du cycle Congo.







Expérience dans l'enseignement professionnel



1995- 98 : C.I.A.M . (Centre d'Investigation et d'Activités Musicales-Bordeaux) Professeur de Percussion Afro-cubaines et Afro-brésiliennes, instigateur du programme de percussions latines et de son Instrumentarium.



1997-2001 C.F.A.T. (Centre de Formation aux Arts Traditionnelles-Bordeaux) Professeur de Percussions Afro-cubaines et Afro-brésiliennes et Directeur de l'atelier de polyrythmie.



2001-2004 Conservatorio Josafat Roel pineda Lima, Pérou, résidence sur les percussions d'origines d'afrique de l'ouest en amérique latine et dans les caraïbes, leurs influences dans la musique afro-péruvienne de ce siècle.



2002-2005 : E.N.M.D.T. (Conservatoire National de Danse et Musique GABRIEL FAURE - Angoulême) Professeur enseignant de Percussions Afro caribéennes et des musiques Latines en orchestre (voir programme de cette année) : maintes projet musique métisse.





Accompagnateur Danse : afro-cubaine , afro- péruvienne , afro- brésilienne et afro comptenporain.





Dans les groupes suivants :



- première partie a l'olympia avec Paul Mindi



- festival de Jazz au dunois avec le C.C.O d'Allan Sylva



- Elaboration d'un bloco de samba pour le Mardi gras du carnaval de San Francisco invité par Bira Almeida, musicien, écrivain, chercheur et fondateur de W.C.A. (World Capoeira Association).



A partir de cette expérience, il créa la première "batteria" de samba à Santa -Fé, Nuevo Mexico, U.S.A. ( banda girasol. ) Directeur, de "bateria" dans plusieurs écoles de samba en France: "Axé " à Paris, "Sarava " à Tours, "Macunaima " à Bordeaux, puis forme le groupe "Timbalada Urbana" ensemble ethnic-métisse.