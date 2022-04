Anne-Lise GILLET

Depuis les 12 dernières années que je travaille à la SMABTP, j'ai eu l'opportunité d'évoluer au sein de l'entreprise en occupant différentes fonctions (juriste négociateur, spécialiste règlement haut risque, chargé de mission juridique).

Depuis Mars 2009, je suis au Pôle Juridique de la Direction des marchés et des risques: cela implique l'interface avec les instances professionnelles et les différents syndicats et unions (FFSA, FFB, FNTP, FIEEC, USH, SNED,…), la veille juridique, l'élaboration et la rédaction des nouveaux contrats ( RC photovoltaïque, assurance décennale des ouvrages non soumis,…), la dispense de formation auprès des opérationnels (faute inexcusable, RC environnement,..) et la participation à nombres de groupe de travail sur des sujets transverses (amiante, prévention santé-sécurité, BIM,..).

Précédemment, j'ai été juriste puis spécialiste règlements hauts risques dans le service Grands Comptes et International : j'ai donc géré les dossiers sinistres (responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale) de majors tels que Colas, Eiffage, Setec, Cebtp, Socotec,... aux enjeux financiers lourds.

J'ai été ainsi moteur dans l'instruction des dossiers avec une participation active aux expertises amiables et judiciaires; j'ai pu initier et conclure des transaction, établir des décomptes exécutoires et élaboré des conclusions auprès des avocats.