Anne-Lise HERBERT

Bonjour à tous et à toutes,



Nouvelle sur le marché de l'emploi, je recherche un poste de promotrice de vente en GMS dans la région Pays de la Loire.

Votre marque ou enseigne sera la mienne. Vous pourrez compter sur moi ainsi que mon très bon esprit d'équipe pour valoriser au mieux vos produits aux clients et prospect.



Contactez moi et je me ferais un plaisir de vous exposer mes motivations et notre but commun.



Mes compétences :

Microsoft Word / PowerPoint / Excel

Management d'équipe

Technique de vente / Négociation Client / Merchand

Gestion du temps / des stocks / téléprospection /