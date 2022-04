Juliette ROUSSEAU

Expérimentée en communication technique des entreprises, je suis également opérationnelle dans le domaine du marketing. Qualifiée pour m’associer à l’élaboration d’un budget marketing, je suis compétente pour développer la notoriété de vos produits. Avec la parfaite maîtrise des outils numériques, je suis apte à participer à une campagne promotionnelle multimédia et à gérer toute communication d’entreprise.



Vous souhaitez renforcer vos fonctions support ? Développer des projets innovants en marketing et

communication ? Je vous propose de mettre à disposition de votre entreprise l'ensemble de mes compétences et savoirs faire !



Mes compétences :

Adobe InDesign CS6

Pro Tools

Final Cut Pro

Adobe Photoshop

Microsoft Office

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Apple Mac

Adobe Indesign

Relationnel

Travail d'équipe

Adobe Illustrator

Joomla

Wordpress