Morgane BESNIER

Evoluant dans le milieu associatif et plus particulièrement l'insertion par l'activité économique depuis quelques années, je souhaite mettre mes compétences au développement des structures d'insertion.

Mon travail de chargée de mission ou chargée de développement local me permet d'appréhender de nombreux acteurs et ainsi de rencontrer des profils variés. Je m'adapte donc à chaque nouveaux projets et nouvelles personnes. J'acquiers ainsi au fur et à mesure des compétences techniques et relationnelles.

Je suis d'une grande curiosité, j'ai donc un attrait particulier pour des domaines qui me sont inconnus et qui relèvent d'un défi.

Personnellement, ma curiosité passe par de nombreux voyages qui ont commencé dés mon plus jeune âge avec mes parents.



Mes compétences :

Dynamique

Autonome et très curieuse !

Réactivité et sens de l'initiative

Souriante et à l'écoute