Juliette ROUSSEAU

Actuellement en poste pour un courtier de mutuelle depuis decembre 2013.



Commencer en tant qu'animatrice et finir gestionnaire de souscription dans les mutuelles ! Un parcours des plus atypiques qui me vaut aujourd'hui mon expérience et mon caractère !



patiente, curieuse et ouverte d'esprit dans l'ame, je suis toujours partante pour de nouvelles aventures !



Sourire à la vie et ses opportunitées ! Comme on le dit si bien : on a qu' une vie !



Mes compétences :

Accueil

Administratif

Agent administratif

Agent d'accueil

Assistante administrative

Assistante de Direction

polyvalente

Secrétaire médicale

Secrétaire polyvalente

Assistance administrative

Secrétariat

Assistanat de direction