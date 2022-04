Anne Lise MATHIEU

Après un parcours en Psychologie (DESS), Neuro-physiologie (Master) et Ethologie (DEA), j'ai intégré la Cité des Sciences et de l’industrie en tant que médiatrice Scientifique. J'ai exercé cette fonction durant plus d’une dizaine d’année avant d’encadrer les médiateurs scientifiques d’Explora (Expositions de la cité pour les plus de 10 ans jusqu’aux adultes), puis de me tourner vers la formation des médiateurs, notamment au niveau européen (projet Pilots). J'ai alors suivi une formation de formateur certifiante.



Depuis 2012, je coordonne le projet Estim-Ecole de la médiation, projet multi-partenarial qui vise à développer un espace de formation professionnelle continue à l’intention des médiateurs et animateurs scientifiques en France. Durant la phase projet, nous avons réalisé des études qualitatives et une grande étude quantitative en ligne sur le profil des médiateurs et animateurs scientifiques en France et leurs besoins en formation. Nous avons également démarré un travail sur le référentiel de compétence du métier et ce, quel que soit le lieu d'exercice. Les résultats des différentes études et travaux menés en phase projet seront disponibles prochainement en ligne sur le site Ecole de la médiation. Nous avons également développé des modules et formations courtes sur les différents champs de compétences des médiateurs et formé des formateurs certifiés. L'ouverture officielle de l'Ecole de la médiation est prévue pour 2016. le site du projet ouvrira mi-2015.