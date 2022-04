Anne Lise PÉRI

Inauguration Sleeve ce jeudi 26 mai sur notre site dédié à Avelin.



Plus de 80 visiteurs ont répondu présents à notre invitation.

Cette journée exceptionnelle a permis de découvrir les savoir-faire étiquettes et sleeves du groupe Reynders ainsi que nos nouveaux équipements pour le manchon.



La table ronde "Boostez la créativité & l'innovation de vos packagings" animée par Myriam Bulcke, Ingénieur Packaging Décathlon, Isabelle Fandeux Secondary Packaging Manager Danone Waters, Christian Menegon Business developement manager HP; a permis d'échanger sur les leviers à la disposition des marques pour accélerer leurs ventes et se démarquer toujours plus.



Véronique Mélou Category Manager Groupe Rocher, Gilles Maray Développements Emballages Léa Nature, Thierry Camus Reponsable Commercial CP Création, Nicholas Marra Responsable Commercial L'Abeille ont partagé les "Dernières Tendances Packaging" mises en place dans leur groupe respectif.



Vous n'avez pas pu participer à cette journée et vous souhaitez une visite personnalisée, nous sommes à votre écoute pour l'organiser.



Prochain rendez-vous sur notre stand 6S096 sur le salon All4Pack du 14 au 17 novembre 2016 au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte.



