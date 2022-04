Christelle GASNIER

Après 15 ans d'évolution, de challenges,d'innovation et de développements dans le monde la formation, l'emploi et le développement des compétences, je souhaite relever de nouveaux défis.



Mes motivations, mes savoir-faire, savoir-être et compétences sont de :

- Concevoir et piloter des orientations stratégiques validées par un Conseil d'Administration,

- Développer l'activité commerciale et la notoriété de la structure,

- Manager les Responsables de service, les Chargés de Relations Entreprises,

- Concevoir et piloter un « système management qualité »,

- Piloter des projets complexes emploi-formation-développement des compétences,

- Construire et animer un réseau de partenaires



Mes compétences :

Formaliser, proposer des orientations stratégiques

Préparer, animer des instances paritaires

Mettre en oeuvre les orientations stratégiques

Fidéliser et développer le portefeuille clients

Concevoir un plan et des outils de communication

Recruter, organiser l'intégration et la formation

Animer, piloter, manager, gérer

Construire et mettre en place une démarche qualité

Rédiger et mettre en place des procédures interne

Analyser les besoins d'une entreprise

Analyser les besoins d'un territoire

Analyser les besoins d'un secteur d'activité

Négocier des financements externes

Créer, développer des partenariats

Qualité

OPCA

Management

Réseau

Formation

Innovation