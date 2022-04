Anne-Lise PIERRAT

Spécialisée dans le transport international particulièrement dans l'organisation des transports avec les pays de l'Est je parle russe, anglais, avec quelques notions de Polonais et d'Allemand.

Mon expérience, la connaissance des us et coutumes des pays de l'Est me permettent d'adapter des solutions.

Mon écoute et l'analyse des besoins des clients me permettent de répondre à leurs attentes, ainsi j'ai su créer un reséau de partenaires clients et fournisseurs.



Mes compétences :

International

Négociation

Négociation tarifaire

Russe

Transport

Transport international