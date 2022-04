Anne Lise QUEMIN

Détentrice de la licence professionnelle visiteur médical, je souhaite offrir à votre laboratoire mon niveau scientifique, reconnu par une licence en biologie et mes premières expériences dans le secteur de la vente.



J’ai réalisé trois stages chez Servier, Novartis, Sanofi Aventis.



Je souhaite travailler dans votre laboratoire.



Je suis disponible sur Rhône Alpes, Saône et Loire, Haute Loire, Provence Alpes Côte D’Azur, Monaco.



Je suis déterminée à réussir dans ce projet, et j’attends avec impatience de pouvoir m’impliquer au sein d’une équipe, forte de la formation que vous m’offrirez afin de transmettre aux médecins un message de qualité pour le bien de leurs patients.



C’est pourquoi, je serai heureuse de vous rencontrer lors d’un entretien, afin de vous présenter mon parcours et mes motivations.



Mes compétences :

Adaptabilité

Communication

MES

Organiser

Pédagogie