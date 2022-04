Anne-Lise RADIGOIS

Après une licence de psychologie qui me permet d'être à l'aise et à l'écoute de tout type de clients, je me suis réorientée vers le Commerce. J'ai obtenu un BTS Management des Unités Commerciales et fait par la suite une formation de 6 mois sur le domaine de l'assurance pour le Groupe Axa (réseau Epargne et Protection).

Mes principales expériences ont été en agence bancaire mais aussi commerciale terrain pour Axa.

Je suis une personne dynamique, curieuse et persévérante.