Anne-Lise REYMONDON

Durant mes 5 années d’étude, j’ai eu l’occasion d’aborder différents types de postes qui m’ont apportés une expérience concrète dans le marketing, la communication, ainsi que la relation clientèle.



Récemment diplômée de l’ICD Paris et de Sciences Po Aix en Provence, et suite à un premier emploi en tant que commerciale dans le secteur de l’immobilier, je suis actuellement à la recherche d’un emploi dans mes secteurs de compétence.



Mon expérience professionnelle encore jeune est renforcée par ma grande motivation et la volonté de faire mes preuves.



Bien construire ma carrière professionnelle est une priorité et je mettrai tout en œuvre pour réussir et donner satisfaction.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Communication

Marketing