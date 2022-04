Anne-Lise ROBERT

Après une expérience en cabinet conseil RH, j'ai choisi de rejoindre le Crédit Agricole de Lorraine.

Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.

La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 130 points de vente, 11 Centres d'affaires, 3 Agences Entreprises et de son pôle banque privée.

Plus de 1300 collaborateurs travaillent à la satisfaction d'une clientèle de particuliers, de professionnels, d'entreprises et de collectivités publiques dans le respect des valeurs de proximité et de mutualisme que nous mettons quotidiennement en pratique.

Vous avez envie de vous épanouir dans le domaine de la Banque et de l'Assurance en intégrant une banque régionale capable de vous offrir de réelles perspectives d'évolution, rejoignez nous !



Pour consulter nos offres et y répondre : http://www.ca-recrute.fr/



Mes compétences :

Ressources Humaines

Conseil

Chasse de tête

Recrutement

Coaching

GPEC

Outplacement

Accompagnement

Bilan professionnel

Orientation professionnelle

Audit