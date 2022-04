Anne-Lise SAUVETRE

En poste depuis mars 2005 chez Reed Expositions France (www.reedexpo.fr) au sein de la division "environnement", salons Pollutec. Participation au lancement et au développement international de salons professionnels leaders dans le domaine des équipements, services et technologies de l'eau et de l'environnement : SIEE Pollutec Algérie, Pollutec Maroc, Pollutec Brésil, et Environment/WFES.

Recrutée pour un poste de responsable commerciale internationale. Aujourd'hui chef de projet en charge du développement international.



Mes fonctions, savoirs-faire dans ce poste:



ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DE PROJETS A l’EXPORT

 Développer l’activité de l’entreprise sur des marchés porteurs à l’export, et accroître sa notoriété par le lancement d’événements (Salons) et leur pérennisation.

 Analyser le marché et les besoins, identifier les cibles clients, mettre en place et suivre des partenariats.

 Définir les objectifs et mettre en œuvre les plans d’actions de la genèse à la réalisation de l’événement.



COMMERCIALISATION ET SUIVI CLIENT

 Développer le portefeuille prospects et clients : prospection commerciale France/International (dont déplacements).

 Accompagner le client dans sa participation, le conseiller et lui apporter le soutien logistique nécessaire.

 Analyser les résultats, comptes rendus, proposer des solutions...



INFORMATION / COMMUNICATION / MARKETING

 Recueillir et sélectionner les informations relatives au contexte marché/pays et au produit (événement) pour les diffuser en interne/externe.

 Mettre en place les outils de communication, concevoir, mettre en forme et diffuser les messages.

 Assurer les contacts avec les prospects, les clients, le réseau d’agents, les partenaires, les médias concernés, les cibles visiteurs.



