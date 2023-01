Annabelle SAUVETRE

Depuis + de 25 ans, je suis développeur de business à court et long terme et commercialise des produits (ou services ) à destination des grands comptes. Ainsi, je maitrise les techniques de prospection, réponse aux appels doffres et la gestion dun portefeuille de clients.



Je construis une relation de confiance avec mes clients et prospects pour anticiper les besoins et les accompagne dans la recherche de nouvelles solutions. Ce qui souvent génère des projets de développement communs passionnants où je suis linterface entre le client et les experts de lentreprise .



Autonome et rattachée à la direction générale, je propose et mets en œuvre la stratégie commerciale de mon activité, les actions et les moyens.



Participant à la définition des objectifs de la force de vente (jusqu'à 15 personnes), jen assure lanimation et contribue au meilleur pilotage par la mise en place doutils.



Je suis animée dune forte passion pour linnovation, une orientation client majeure et un sens du résultat permanent.

Attachée à la qualité de vie au travail, jinsuffle une bonne ambiance de travail et fédère les équipes autour des projets de lentreprise.



Mes compétences :

Vente

Prospection commerciale

Réponse aux appels d'offres

Négociation grands comptes

Gestion commerciale

Management transversal

Resp projet commercial