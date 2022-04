Yann ALEDO

Les raisons de la création d'OpinionWay sont multiples :



- améliorer la transmission des résultats d'étude : la multiplication des données créée une saturation voire une surcharge cognitive chez les annonceurs. Il faut donc synthétiser, clarifier, traduire l'information dans un format accessible à tous publics (journalistes, élus, grand public, salariés, etc.): le recueil ethno-visuel, l'enquête vidéo, l'illustration vidéo représentent des techniques appropriées pour rendre plus impactant les résultats d'étude marketing, d'opinion, communication, etc.



- fiabiliser les échantillons, interroger des publics jusqu'alors peu joignables, raccourcir les délais d'enquête, en s'adaptant continuellement aux nouvelles techniques de recueil de données. Il faut savoir intelligemment et à bon escient utiliser plusieurs techniques pour s'approcher au plus près de la réalité des comportements, des attitudes, des opinions (création du mix-méthodologique). La création et l'utilisation en France des Focus group en ligne (NetFocus(c)) par OpinionWay, (réunion de groupe via Internet), le recours aux enquêtes en ligne (cawi) associées à des modes de recueil traditionnels (face à face ou téléphone) optimisent la qualité des données.



- multiplier les points de vue : le regard sur un objet d'étude limite souvent la compréhension, peut renforcer les préjugés, s'arrêter au sens commun. Il faut diversifier les lectures (expert, approche macro-sociale, micro-sociale, etc.).



L'analyse de l'opinion peut se faire sans poser de question, en observant les prises de parole spontanées ou en créant de véritables dialogues dans le cadre d'espaces conversationnels, de blogs qualitatifs.



