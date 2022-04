Spécialisée en automatismes de portes et portails et gestion d'accès, Eurosystèmes répond aux besoins des professionnels comme des consommateurs depuis 20 ans.

1er réseau d'installateurs national hyper spécialisé et experts en conseil en distribution, nous sommes en pleine croissance et toujours à l'écoute...





Mes compétences :

Automatismes

Microsoft accès

Gestion de projet

Microsoft Excel

E-commerce

Développement commercial

Webmarketing