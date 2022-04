Antoine HELLEUX

Passionné et engagé à fond dans mon métier, je mets un point d'honneur a en connaitre tous les aspects de la technique au commerce.

De contact facile, j'applique un management terrain mettant en avant autonomisation et developpement personnel de mes équipes.



Mes compétences :

Montage de projet

suivi de chantier

Réalisation de dossier technique

Marketting produit

Suivi commercial B to B

Management

Organisation de Production