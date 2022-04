Suite à plusieurs expériences au sein de services commerciaux, j'ai souhaité réaliser une reconversion professionnelle pour me tourner vers un métier qui me passionne : praticienne de santé naturopathe. La naturopathie est une médecine préventive, basée sur une hygiène de vie au quotidien. J'ai alors choisi l'école du CENATHO, car sa formation est globale. Elle intègre ainsi tous les plans de la personne (physique, éthérique, émotionnel, mental et spirituel).



Mes compétences :

Naturopathie

Paris