Anne-Lise VALENCE

Ayant commencé dans la vie active en tant que téléconseillère, j'ai suivi un bilan de compétences en 2008 pour trouver un métier à mon image.

Suite à ce bilan, j'ai été embauchée à la mutuelle Adréa Alpes Dauphiné de Grenoble.

Originaire des Vosges, je cherche désormais à me rapprocher de ma famille et souhaite changer de région.

Ce métier dans le domaine de la santé me correspond très bien, et je souhaite évoluer dans ce domaine, que ce soit côté mutuelle ou sécurité sociale ou encore côté facturation chez les professionnels de santé.



Mes compétences :

Assurance

Assurance maladie

dynamique

Gestionnaire

Rigoureuse

Sécurité

Sécurité sociale

Sérieuse

Tiers payant