Anne-Lise VERNEJOUL

Je suis designer free lance et j'interviens dans les domaines de la scénographie évènementielle, du packaging et du design produit.

J'ai travaillé durant un an au sein de la société Beauté Prestige International en tant que chef de projet merchandising sur les marques de parfums Issey Miyake et Narciso Rodriguez. Je connais bien l'univers du luxe.

Je privilégie le papier comme moyen d'expression. Je développe plus particulièrement une recherche autour du pli et de la découpe qui peut s'avérer intéressante dans la conception de décors de vitrine, de stand ou de support de communication.

Je vous invite à visiter mon site internet:Array afin de découvrir mon travail.



Mes compétences :

Design produit

Design d'espace

Packaging

Design papier