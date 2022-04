Anne LOGEAY

Ancienne élève Ecole Normale Supérieure ; agrégée de lettres classiques, docteur ès lettres.

Formation en histoire contemporaine et aux méthodes de sociologie contemporaine (Sciences-Po, Paris)

Langues : (latin, grec!), anglais (lu, parlé, écrit) ; espagnol(lu, parlé) ; italien (lu).

Maître de conférences (littérature latine) à l'Université de Rouen. Organisation de colloques "le luxe et la cité antique : penser, parler le luxe" (juin 2009, Université de Rouen/ Sénat), "la modernité chez les Anciens" (janvier 2010, U. de Rouen/ U. de Paris-Sorbonne), "Pensée politique et altruisme" (U. de Rouen, en partenariat avec l'U. de Sceaux, novembre 2010)



Centres d'intérêts :

Histoire - collaboratrice de la revue Historia.

Journalisme radiophonique (radio associative Fréquence protestante)- animation d'émissions culturelles, deux fois / mois.

Arts : peinture, sculpture.

Voyages.

Responsable d'une licence pluridisciplinaire

Membre du comité directorial de la revue en ligne "Sens Public" (www. sens-public.org), qui a organisé en 2008 à la CNHI un colloque sur la pluralité des langues dans l'espace européen pour le Congrès annuel Eurozine (fédération de 70 revues européennes) ; en avril 2010 à l'INHA un colloque sur "la gouvernance numérique, entre savoirs et pouvoirs".



Mes compétences :

Journalisme

Art