Anne LOISEAU

AVOCATE SENIOR en droit des affaires et propriété intellectuelle intervenant dans un contexte international à dominante franco-allemande.



Depuis 2002, j'exerce au sein du cabinet franco-allemand BMH AVOCATS (20 avocats) où je traite les dossiers de manière autonome en relation directe avec les clients.



Mon activité, dont la moitié s'effectue en langue allemande et anglaise, consiste dans :



- Le conseil et l'assistance des clients en matière de droit commercial, droit de la propriété intellectuelle, droit des contrats et droit de la consommation : sécurisation des processus de création par la négociation et la rédaction de contrats (de cessions de droits, accords de confidentialité, édition, partenariat, licence, coexistence, prestation de services, achats, etc...), rédaction de contrats commerciaux, rédaction de consultations juridiques.



- La gestion des litiges : détermination et mise en oeuvre de la stratégie pré-contentieuse et contentieuse, conduite des procès, notamment en contrefaçon et concurrence déloyale (rédaction d'actes et plaidoiries) devant les juridictions civiles et commerciales avec reporting aux clients, négociation de règlement amiable des litiges et rédaction de protocoles transactionnels, suivi de l'exécution des décisions de justice. Médiation conventionnelle ou judiciaire et arbitrage.



Secteurs d'activité : luxe, design, industrie, audiovisuel, agro-alimentaire, nouvelles technologies.





Mes compétences :

Conseil

Contentieux

Propriété intellectuelle

Droit des affaires