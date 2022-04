Karine CELO

En recherche active !



10 ans d’expérience dans la publicité.

Publicité (Régie publicitaire internet)

- Renforcer le lien entre la régie, les agences publicitaires et les annonceurs (secteur High-tech, informatique, photo, etc)

- Répondre aux besoins et aux contraintes des éditeurs (reporting détaillés, formats …)

- Assurer le suivi de suivi des éditeurs et des bilans complets sur le rendement des sites

- Connaitre et optimiser les outils d’adserving (AdTech, I2as)



Développement éditorial et commercial

- Développer l’offre éditoriale (recrutement de sites)

- Mettre en place des dispositifs tels que le RTB, la pub vidéo et le partage du contenu vidéo (via Advideum et

Mediabong), les opérations spéciales

- Multiplier les contacts en agences et chez les annonceurs

- Rédiger des bilans éditeurs



Marketing

- Créer l’offre media, les media kits, les fiches sites

& fiches produit, des documents de présentation, des réponses aux appels d’offre

- Créer des outils de vente, de suivi commercial, de calcul de rentabilité

- Créer des outils de reporting

- Elaborer des offres dédiées aux PME/PMI

- Mettre en place une gamme de produits « hébergement exploitation »



Management

- Recruter, manager et former les équipes commerciales

- Fixer les objectifs chiffrés aux équipes

- Réaliser les budgets prévisionnels pour la Direction générale





Mes compétences :

eCommerce

budgets

Publicité

Internet

Vente

Marketing

Communication