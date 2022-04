François-Régis ROUBEAU

En tant que manager de projets audiovisuels, j’aide les entreprises à développer leur stratégie de communication digitale.



De formation Audiovisuelle puis chef de projet Web, j’ai une vision globale et transverse du marché, de la production à la publication sur tous supports web ou mobiles.



J’ai développé de nombreux sites internet mais aussi créé le Premier Pôle Vidéo pour le Groupe RTL avec par exemple la mise en place des captations d’émissions comme les Grosses Têtes ou les diffusions de concerts en Streaming ou Replay avec prêt de 400 artistes filmés.



Je peux apporter mon expertise et mon dynamisme à tout service désireux de développer son image à travers des vidéos de qualité sur le digital car j’en maîtrise toutes les contraintes et rouages.



Mes compétences :

Audio

Audiovisuel

Internet

Video

Web

WordPress

Macromedia Flash

XML

Microsoft Office

Macromedia Dreamweaver

Java

HTML

Final Cut Pro

Adobe CC

ActionScript

Montage

Adobe Photoshop

Adobe Premiere

Webcasts

Streaming Media

Management