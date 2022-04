Anne LOONES

Après 15 ans en tant que statisticienne au CREDOC do nt 11 ans en télétravail, j'ai un gout prononcé de l'indépendance et j'ai voulu prendre mon envol tout en sécurisant mes revenus et privilégiant du temps pour moi et ma famille. Mes principales valeurs sont : aider les autres, rendre service, honneteté et intégrité et solidarité.

Aussi depuis 2012, je me partage entre trois activités :

- le marketing multi-niveau pour sécuriser mes revenus en me positionnant sur un secteur d'avenir même si pour le moment c'est un peu pionnier. J'y trouve mes valeurs : solidarité et entraide.

- le bien-être (je suis en formation shiatsu depuis 2 ans et j'ai encore deux années même si je commence à pratiquer et à avoir de bons résultats). J'y trouve le plaisir de pouvoir soigner des gens qui ont des douleurs que la médecine allopathique a du mal à traiter (stress, mal de dos).

- et Stat'lib ma toute nouvelle entreprise car ma passion du secteur social est toujours aussi présente. Et pourquoi se priver de compétences acquises pendant 15 ans au CREDOC ? Mais la limite de cette activité est le stress et le travail sur ordinateur qui crée bien des soucis de santé.







Mes compétences :

Connaissances des sources statistiques

Rédaction

Etudes qualitatives/réunion de groupes

Analyse de données

Aisance relationelle

Études statistiques