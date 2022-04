Anne-Lore FOUILLEUL

Pour mon Master en Management de la Santé, de la Sécurité et de l'Environnement au travail, j'ai intégrée en contrat de professionnalisation l'entreprise Rector Lesage pendant 2 ans.



J'ai ainsi obtenu mon diplôme avec une mention en septembre 2014, et je souhaiterais maintenant trouver un poste dans la qualité/hygiène sécurité environnement au travail sur la métropole Lilloise.



Mes compétences :

Recherche documentaire

Autonomie

Audit interne

Communication

Microsoft Office

Audit

Risque chimique : Clarisse

Création et Gestion des comptes pénibiloté

Formation