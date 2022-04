Anne LORGEOUX

COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES



RÉALISER des supports de formation

DISPENSER les enseignements théoriques et pratiques

CRÉER ET ANIMER des séquences en fonction du public rencontré

(méthode inductive, ludodopédagogie)

COACHER un public en manque de confiance par des séances de développement personnel

CONCEVOIR DES SUPPORTS de séquences avec des niveaux très différents au sein dun même groupe

ORGANISER, COORDONNER, DIFFUSER DES MESSAGES en fonction des cibles identifiées



COMPÉTENCES TRANSVERSALES

Organiser et animer des manifestations institutionnelles, grand public, scientifiques ; des salons ; des séminaires

Manager, mobiliser et fédérer des ressources pour la réalisation de projets



COMPÉTENCES ACQUISES AU COURS DE MES POSTES DE COMMUNICATION

Management de projets

Élaborer et mettre en oeuvre une stratégie de communication globale

Organiser et animer des manifestations institutionnelles, grand public, scientifiques ; des

salons ; des séminaires. Sassurer de la visibilité de lentreprise lors des évènements

Animer un groupe de travail - Mobiliser et fédérer des ressources pour la réalisation de projets

Développer des relations avec divers partenaires : personnalités politiques et institutionnelles, communauté scientifique,

Négocier avec les prestataires



Communication

Concevoir, mettre en oeuvre un plan de communication, un plan média, préparer et maîtriser le budget

Choisir et réaliser des supports de communication internes et externes, print, web, audiovisuel

Organiser, coordonner, diffuser des messages en fonction des cibles identifiées

Créer une charte graphique

Maîtriser tous les aspects de la chaîne graphique



Relations Presse

Coordonner et développer les relations avec la presse

Interviewer des publics diversifiés

Rédiger des articles, communiqués de presse, dossiers de presse

Représenter lentreprise auprès des médias



Mes compétences :

Management

Communication

Rédaction

marketing / e-marketing

Développement durable

Enseignement / formation

