Anne-Lori CHARON

Aujourd'hui, je souhaite mettre mes compétences au service d'une organisation dynamique ayant de vrais valeurs.



Je recherche un poste en Haute-Savoie ou sur Genève dans lequel je pourrais mettre en œuvre mes connaissances administratives et mes compétences en conduite de projet et en conduite du changement. Si cette structure respecte les principes du développement durable, ce serait un plus.



Je suis quelqu'un de très polyvalente, autonome et j'aime m'intéresser à de nouveaux sujets. Évoluer dans un environnement nouveau n'est pas pour moi une épreuve mais un défi stimulant car je suis capable de m'adapter très vite.



Durant ma formation et pendant mon année à l'étranger, j'ai développé mes compétences relationnelles. En effet, j'ai rencontré des personnalités très différentes tout au long de mon parcours et j'ai appris à m'adapter et à communiquer avec chacune d'elle.



Mes compétences :

Conduite de projet

Conduite du changement

Développement durable

Management

Recherche de financements