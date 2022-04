Madame, Monsieur,



Assistante de direction/ commerciale confirmée je suis à la recherche d'un poste similaire entre Toulon- Bandol. Recherche emploi autonome , bilingue allemand de préférence mais pas obligatoire avec un salaire à ma juste valeur ( pas de SMIC)

Personne polyvalente, souriante, dynamique et sérieuse.

Étudie également toute autre proposition serieuse .

En vous remerciant,

ALo



Mes compétences :

Polyvalante

SAV

Devis gratuit

Facturation

Allemand

Vente

Accueil physique et téléphonique

Autonomie professionnelle

Souriant agréable et adaptable

Administration des ventes

Ecoute client