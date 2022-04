Anne LOSSER

Nouvellement installée en région messine, je suis à la recherche de nouvelles perspectives professionnelles et notamment en contrôle de gestion.

Après une expérience de 10 ans chez Décathlon, au sein du groupe Oxylane, j'ai eu l'opportunité d'évoluer sur des métiers allant de la comptabilité au contrôle de gestion.

J'ai accompagné des directeurs de magasins et d'entrepôts logistiques, puis des directeurs régionaux dans l'élaboration de leur budget (formation aux outils, accompagnement, contrôle et corrections) et dans le suivi de leur pilotage tout au long de l'année (analyses mensuelles des écarts réalisé/budget, plans d'actions décidés conjointement en cas de dérapage par rapport au budget). Nos échanges étaient également fondés d'une part sur des comptes rendus d'audits internes que j'effectuais sur site afin de contrôler les procédures, et d'autre part sur la formation de mes interlocuteurs.

J'ai ensuite poursuivi ces activités au sein de la direction générale de Décathlon auprès des patrons de service (communication, informatique, RH, exploitation, DAF, DG)

J'ai toujours privilégié le contact direct avec les opérationnels afin d'agir en véritable « business partner » pour répondre à leurs attentes.



Mes compétences :

Audit

Comptabilité

Contrôle de gestion