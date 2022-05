Solveig GALLETY

Après une première expérience dans la grande distribution, puis dans l'industrie chimique, c'est dans le monde des médias que mon parcours professionnel s'est poursuivi.

Directement rattachée au Directeur Financier, sur ce dernier poste, j'étais responsable du service comptabilité, soit d'une équipe de 6 personnes.

Mon rôle était principalement de manager l'équipe, de fournir les états comptables et financiers du groupe, et de développer l'amélioration et le bon fonctionnement du service avec un besoin constant d'avancer dans de très nombreux projets.

Partie en congé maternité, j'ai décidé de quitter mon poste afin de me rapprocher géographiquement de mon domicile.

Je suis donc aujourd'hui en recherche active d'un poste de responsable comptable.



Mes compétences :

Gestion de projets

Contrôle interne

Audit

Contrôle de gestion

Consolidation

Comptabilité

Management