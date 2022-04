Anne-Louise VITEAU

Chef de projets depuis près de 10 ans, dont 6 en fondation d'entreprise, puis 3 ans dans une société de production audio-visuelle. Bonne connaissance de la recherche de fonds (commission européenne, marchés publics français, appels d'offre). Juriste aussi, pour anticiper les risques et trouver des solutions! Polyglotte, polyvalente et poly-motivée par le mécénat, l'ESS et la solidarité en général.



Mes compétences :

Project Management

Intellectual Property Law

Criminal Law

International Law

Managerial Skills